Danilo Zanna İle Boşanan Tuğçe Demirbilek Kimdir?

TUĞÇE DEMİRBİLEK KİMDİR?

Tuğçe Demirbilek 20 Mart 1981 yılında Giresun'da dünyaya gelmiştir. 2012 yılında Danilo Zanna ile evlenen Tuğçe Demirbilek ve Danilo Zanna çiftinin Zeno Zanna isminde bir çocuğu bulunmaktadır.

Tuğçe Demirbilek doğum tarihi : 20 Mart 1981

Tuğçe Demirbilek kaç yaşında : 40 yaşında

Tuğçe Demirbilek burcu ne : Balık

Tuğçe Demirbilek’in ne iş yaptığına dair internette çok fazla bir bilgi bulunmuyor. Bununla birlikte, Tuğçe Demirbilek, Golf Dondurma’nın reklam filmi için 2021 yılında eşi Danilo Zanna ile kamera karşısına geçmişti. Tuğçe Demirbilek, reklam filminin ardından yaptığı paylaşımda, “Çok keyifli ve unutulmaz bir anı daha ekledik seninle hayata. Çok teşekkür ederim emeği olan, bu fırsatı veren ve bizimle paylaşıp gülümseyen herkese. Şimdiden afiyetler olsun”. ifadelerini kullanmıştı.

Şef Danilo Zanna, eşi ile tanışma hikayesini verdiği bir röportajda şöyle anlatmıştı:

"Bir gün benim bir Türk arkadaşım beni Türkiye’ye davet etti. Buraya geldiğimde biriyle tanıştım ve aşık oldum. Bugün kendisi eşim. Evlendikten sonra burada yaşamaya karar verdik. Aslında ben Şangay’a gitmek istiyordum ama bunları düşünürken eşim bana hamile olduğunu söyledi ve Çin’in yemeklerine ve yaşam tarzına uyum sağlayamayacağını söyledi. İstanbul’da yaşamaya devam ettik"