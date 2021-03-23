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CZN BURAK BU SEFER BECEREMEDİ!

Hatay Medeniyetler Sofrası adlı lokanta zincirinin sahibi olan ve sosyal medyada yayınladığı videolarla ünlenen CZN Burak lakaplı Burak Özdemir, TikTok'ta yayınladığı videoda az kalsın bir kazan yemeği yere döküyordu.

Magazin 23.03.2021, 09:58 23.03.2021, 10:03
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CZN BURAK BU SEFER BECEREMEDİ!

@cznburak

Czn FAİL????❤️???????? ##cznburak ##tiktok

♬ orijinal ses - cznburak

CZN BURAK ASLEN NERELİ?

İstanbul'da doğdu. Aslen Hatay Yayladağı Yoncakaya köyündendir.

CZN BURAK'IN RESTORANININ ADI NE?

Tekstil firması sahibi olan babasının desteğini alarak 2011'de Aksaray'da Hatay Medeniyetler Lokantası adlı bir kebapçı açtı. Birkaç yıl içinde farklı şubeler açarak bir lokanta zinciri kurdular. Burak Özdemir, sosyal medyadan paylaştığı yemek videoları ile ünlendi. Instagram hesabı yüksek takipçi sayılarına ulaştı. Videolarında kameradan gözlerini ayırmadan yemek yapması ile tanınır.

#czn burak
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