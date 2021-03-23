CZN BURAK BU SEFER BECEREMEDİ!

CZN BURAK ASLEN NERELİ?

İstanbul'da doğdu. Aslen Hatay Yayladağı Yoncakaya köyündendir.

CZN BURAK'IN RESTORANININ ADI NE?

Tekstil firması sahibi olan babasının desteğini alarak 2011'de Aksaray'da Hatay Medeniyetler Lokantası adlı bir kebapçı açtı. Birkaç yıl içinde farklı şubeler açarak bir lokanta zinciri kurdular. Burak Özdemir, sosyal medyadan paylaştığı yemek videoları ile ünlendi. Instagram hesabı yüksek takipçi sayılarına ulaştı. Videolarında kameradan gözlerini ayırmadan yemek yapması ile tanınır.