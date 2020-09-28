banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Nusret’e twerk yaptı, sevgilisi mekanı bastı!
Nusret’e twerk yaptı, sevgilisi mekanı bastı!
AUZEF 2020-2021 yılı güz dönemi yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri
AUZEF 2020-2021 yılı güz dönemi yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri
Kim Kardashian’dan küstah Türkiye çıkışı!
Kim Kardashian’dan küstah Türkiye çıkışı!
Barcelona 4-0 Villareal
Barcelona 4-0 Villareal

Cüneyt Arkın-Betül Arkın çiftinin set yorgunluğu

Yeşilçam'ın efsane oyuncularından olan Cüneyt Arkın, yıllar sonra setlere geri döndü. Arkın, önceki gün çekim sonrası eşi Betül Arkın ile arabanın içinde uyurken çekildiği bir kareyi sosyal medya hesabından yayınladı.

Magazin 28.09.2020, 21:00
5
Cüneyt Arkın-Betül Arkın çiftinin set yorgunluğu

Usta oyuncu Cüneyt Arkın, seneler sonra Kuruluş Osman dizisi ile setlere döndü. Arkın, ilk çekim günü sonrasında bir fotoğrafını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

83 yaşındaki oyuncunun karesinde setten eşi ile eve dönerken araçta uyuya kaldığı görülüyor.

Cüneyt Arkın, o fotoğrafı sosyal medya hesabından "Yorulmuşuz sanırım... ilk gün, Kuruluş Osman set dönüşü" notuyla yayınladı.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
25°
hafif yağmur
Namaz Vakti 28 Eylül 2020
İmsak 05:26
Güneş 06:51
Öğle 13:00
İkindi 16:19
Akşam 18:59
Yatsı 20:18
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Karagümrük 3 7
2. Alanyaspor 3 7
3. Galatasaray 3 7
4. Antalyaspor 3 7
5. Hatayspor 3 7
6. Erzurumspor 3 6
7. Göztepe 3 5
8. Fenerbahçe 3 5
9. Konyaspor 2 4
10. Trabzonspor 3 4
11. Beşiktaş 3 4
12. Sivasspor 3 4
13. Kasımpaşa 3 3
14. Kayserispor 3 3
15. Gaziantep FK 3 2
16. Ankaragücü 2 1
17. Gençlerbirliği 2 1
18. Çaykur Rizespor 3 1
19. Malatyaspor 3 1
20. Denizlispor 3 1
21. Başakşehir 3 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 3 7
2. Tuzlaspor 3 7
3. Ankara Keçiörengücü 3 7
4. İstanbulspor 3 6
5. Altınordu 3 6
6. Samsunspor 3 5
7. Adanaspor 3 5
8. Altay 3 4
9. Akhisar Bld.Spor 3 4
10. Bandırmaspor 3 4
11. Giresunspor 3 4
12. Bursaspor 3 3
13. Balıkesirspor 3 3
14. Ankaraspor 3 3
15. Ümraniye 3 3
16. Boluspor 3 1
17. Menemen Belediyespor 3 1
18. Eskişehirspor 3 1
Takımlar O P
1. Leicester City 3 9
2. Everton 3 9
3. Arsenal 2 6
4. Aston Villa 2 6
5. Liverpool 2 6
6. Crystal Palace 3 6
7. Leeds United 3 6
8. Tottenham 3 4
9. Chelsea 3 4
10. Newcastle 3 4
11. West Ham 3 3
12. Brighton 3 3
13. Man City 2 3
14. M. United 2 3
15. Southampton 3 3
16. Wolverhampton 3 3
17. West Bromwich 3 1
18. Burnley 2 0
19. Sheffield United 3 0
20. Fulham 3 0
Takımlar O P
1. Real Betis 3 6
2. Granada 3 6
3. Real Sociedad 3 5
4. Celta de Vigo 3 5
5. Valencia 3 4
6. Real Madrid 2 4
7. Getafe 2 4
8. Villarreal 3 4
9. Atletico Madrid 1 3
10. Barcelona 1 3
11. Sevilla 1 3
12. Levante 2 3
13. Osasuna 3 3
14. Athletic Bilbao 2 3
15. Cádiz 3 3
16. Huesca 3 2
17. Real Valladolid 3 2
18. Eibar 3 1
19. Deportivo Alaves 3 1
20. Elche 1 0