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Cüneyt Arkın-Betül Arkın çiftinin set yorgunluğu
Yeşilçam'ın efsane oyuncularından olan Cüneyt Arkın, yıllar sonra setlere geri döndü. Arkın, önceki gün çekim sonrası eşi Betül Arkın ile arabanın içinde uyurken çekildiği bir kareyi sosyal medya hesabından yayınladı.
Magazin 28.09.2020, 21:00
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Usta oyuncu Cüneyt Arkın, seneler sonra Kuruluş Osman dizisi ile setlere döndü. Arkın, ilk çekim günü sonrasında bir fotoğrafını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.
83 yaşındaki oyuncunun karesinde setten eşi ile eve dönerken araçta uyuya kaldığı görülüyor.
Cüneyt Arkın, o fotoğrafı sosyal medya hesabından "Yorulmuşuz sanırım... ilk gün, Kuruluş Osman set dönüşü" notuyla yayınladı.
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