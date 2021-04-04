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Çukur'un yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı.

Magazin 04.04.2021, 13:34 04.04.2021, 13:38
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Çukur'un yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

ÇUKUR'DA NELER OLACAK?

Yamaç’a bir türlü engel olamayan Amca ve Vartolu arasında sonunda ipler gerilecek ve Vartolu, Yamaç’ı durdurmak için harekete geçecek. Cumali ve Yamaç, sürpriz bir misafirin yardım isteğine karşılık verecek. İkiye bölünen mahalleli Yamaç ve Vartolu’nun arkasında yer alırken aralarındaki aksiyon nefesleri kesecek. Cumali, kapısına bırakılan eski bir hediye sayesinde büyük mutluluk yaşarken, Akın ve Yamaç yüzleşmesi gözleri yaşartacak. Tüm aileyi bir araya getirmek isteyen Yamaç, bu hedefi için ilk hamlesini yapacak. Cumali Amca, Koçovalılar'dan birinin Yamaç'ın tarafında olduğunu öğrenecek ve bu bölümde Çukur'un ana karakterlerinden biri Çukur'a veda edecek.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’un kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili, Damla Sönmez, Kubilay Aka, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, Genco Özak, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ece Yaşar, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

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