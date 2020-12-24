Çukur'un Karaca'sı Ece Yaşar Hande Erçel ve Demet Özdemir’i Solladı!

Çukur dizisinde Karaca karakteriyle izleyenlerin gönlünde taht kuran Ece Yaşar, geçtiğimiz hafta sosyal medyaya damga vurdu.

Sosyal medya ünlü isimlerin ne kadar konuşulduğunu inceleyen bir araştırma şirketi, geçtiğimiz haftanın sonuçlarını yayınladı.

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yıldızı Demet Özdemir ile Sen Çal Kapımı dizisinin yıldızı Hande Erçel bu listede her zaman başı çekerken, geçtiğimiz hafta hiç beklenmedik şekilde zirveyi kaptırdılar.





Hande Erçel’i Instagram’da 17,8 milyon kişi takip ederken, Demet Özdemir’i de 11,9 milyon kişi takip ediyor.

İki ismin sosyal medya hesabından yaptığı her paylaşım gündemde kendisine yer bulurken, Çukur dizisinde Karaca karakterini canlandıran Ece Yaşar geçtiğimiz hafta iki yıldız ismi de geride bıraktı.

ECE YAŞAR ZİRVEYE OTURDU



Sürpriz bir çıkış yaparak iki yıldız ismin önüne geçmeyi başaran Ece Yaşar, sosyal medyada en çok konuşulan kadın oyuncu olmayı başardı.

Ece Yaşar’ın ardından Hande Erçel ikinci olurken, Biran Damla Yılmaz üçüncü, Demet Özdemir ise dördüncü sırada yer aldı.