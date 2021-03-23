Çukur Gazeteci Leyla kimdir? Çağla Demir kaç yaşında?



Çukur Leyla kimdir?

Çağla Demir, 1992 yılında Samsun'da dünyaya geldi. Tümay Özokur Atölye’de oyunculuk eğitimi aldıktan sonra bir dönem modellik yapan Çağla Demir’in ilk oyunculuk deneyimini bir döneme damga vuran Medcezir dizisi ile yaşadı.

2015-2017 yılları arasında yayınlanan Kara Sevda dizisinde 'Çağla' karakterine hayat verdi. Başrolü Hande Erçel, Tolgahan Sayışman ve Berk Hakman'ın paylaştığı Siyah İnci dizisinde 'Ece' karakterini canlandırdı. Kocaman Ailem, Elimi Bırakma dizilerinin kadrosunda da yer aldı.