Çukur'da bir ayrılık daha!

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Nejat İşler, Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu, Burak Dakak ve Perihan Savaş'ın yer aldığı Çukur dizisi, 4 sezonluk ekran macerasını Mayıs sonunda tamamlayacak.

Finale hazırlanan Çukur’a geçtiğimiz hafta Kubilay Aka veda etmişti.

Show TV’nin reyting rekorları kıran dizisi Çukur’dan bir ayrılık haberi daha geldi. Her hafta reytingleri altüst eden Çukur'a veda eden Celasun karakteri dizide kavuşamadığı sevgilisi Karaca'ya kavuşuyor.

Edinilen bilgilere göre Karaca karakterine hayat veren Ece Yaşar da Celasun karakterine can veren Kubilay Aka gibi ölerek diziye veda edecek.

Celasun, Çukur dizisine bu sözlerle veda etti

YENİ FRAGMAN DA YAYINLANDI

Öte yandan Çukur'un 12 Nisan Pazartesi günü ekrana gelecek olan yeni bölümünden de ilk fragman dün akşam yayınlandı.

İŞTE O FRAGMAN: