Çukur bitmeden yeni projeyi imzaladı!

Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'da ilk bölümden beri rol alan genç oyuncu Kubilay Aka, dizi daha bitmeden yeni anlaşmasını yaptı.

BAŞKA BİR SETE GEÇECEK

Ünlü oyuncunun yeni dizisi Camtavanlar da yine aynı kanalda yayınlanacak. Dizinin hazırlıkları da yoğun bir tempoda devam ediyor.

Ömer Özgüner ve Kerem Çatay ikilisinin kurmuş olduğu OJO Pictures imzalı olan yeni dizinin bir yazlık proje olduğu da biliniyor. Çukur'dan sonra Kubilay Aka dinlenmeden bir setten bir başka sete geçiş yapacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın kulis bilgisine göre Ojo Pictures’in bir projesi daha ortaya çıktı. Firma, My Sister isimli dram yapımı olan Kore dizisinin uyarlamasına hazırlanıyor.