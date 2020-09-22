Çukur 4. sezon 3. bölüm izle!

Çukur dün akşam 4. sezonun 3. bölümüyle ekrana geldi. Mahallesinden ve evinden ayrılan Yamaç, Efsun’a sığınır. Onları bir arada gören Nehir hepsinin hayatlarını etkileyecek bir karar alırken Yamaç’ın onu bu yoldan döndürüp döndüremeyeceği merakla bekleniyordu. Çukur 96. bölüm full tek parça izleyebilirsiniz.

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