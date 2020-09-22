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Çukur 4. sezon 3. bölüm izle!
Çukur 4. sezon 3. bölüm 21 Eylül akşamı yayınlandı. Çukur 96. bölüm full tek parça izleyebilirsiniz. Mahallesinden ve evinden ayrılan Yamaç, Efsun’a sığındı. Onları bir arada gören Nehir hepsinin hayatlarını etkileyecek bir karar alırken Yamaç’ın onu bu yoldan döndürüp döndüremeyeceği merakla ediliyordu. Çukur 96. bölüm full tek parça izleyin...
Magazin 22.09.2020, 12:29
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Çukur dün akşam 4. sezonun 3. bölümüyle ekrana geldi. Mahallesinden ve evinden ayrılan Yamaç, Efsun’a sığınır. Onları bir arada gören Nehir hepsinin hayatlarını etkileyecek bir karar alırken Yamaç’ın onu bu yoldan döndürüp döndüremeyeceği merakla bekleniyordu. Çukur 96. bölüm full tek parça izleyebilirsiniz.
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