Çukur 125. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Çukur yeni bölümde Efsun vurulacak mı?

Çukur'un 125. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 19 Nisan Pazartesi akşamı Show Tv'de izleyici karşısına çıkacak olan Çukur'un yeni bölüm fragmanı merak dolu anlara neden oldu. Yamaç ve Efsun'un birilerinin peşine takılması çarpıcı gelişmelerden oldu. Efsun’la Sultan arasındaki gerilim de fragmana yansıyan diğer gelişmelerden oldu.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Çukur'un bu haftaki bölümünde şunlar yaşanacak; Yamaç’ın oyunlarıyla arka arkaya darbe alan Vartolu, bu sefer ipleri eline alacak. Amca’nın gücünü azaltmak için harekete geçen Yamaç, Vartolu’nun akıl dolu oyunuyla neye uğradığını şaşıracak. Efsun’la Sultan arasındaki gerilim devam ederken, Yamaç ve Efsun’un gündemi aldıkları bir bilgiyle tamamen değişecek. Karaca’nın ölümünü örtbas etmeye çalışan Amca, Karaca’nın kendiliğinden gittiğine aileyi ikna etmeye çalışacak. Oynadığı son kozla zafere ulaştığını düşünen Kulkan, hiç beklemediği bir düşmanla karşılaşacak ve bu karşılaşma nefesleri kesecek.