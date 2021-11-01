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'Çok Güzel Hareketler Bunlar' oyuncusu Ayça Erturan anne oldu! Kızına verdiği sıradışı isim dikkat çekiyor...
Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla yıldızı parlayan ve daha sonra yer aldığı dizi ve sinema projeleriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Ayça Erturan, anne oldu. Erturan, kızına Nova adını verdi.
Magazin 01.11.2021, 11:04 01.11.2021, 13:01
Yönetmen Oğulcan Kırca ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Ayça Erturan, anne oldu. Ayça Erturan sosyal medya hesabından müjdeli haberi takipçileriyle paylaştı.
KIZINA "NOVA" İSMİNİ VERDİ
Heyecanla bekledikleri bebeklerini kucaklarına alan çift, kızlarına Nova adını verdi. Erturan, paylaşımına, "Dün akşam böyle bir şey geldi ve ben 'Anne' oldum. Merhaba Dünya; tanıştırayım: Nova" notunu düştü.
NOVA'NIN ANLAMI
Nova, isminin anlamı ise Latince "yeni" kelimesinden geliyor. Hiç yokken aniden yeni görünen yıldız anlamında kullanılıyor.