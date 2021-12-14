Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin bu haftaki konuğu usta oyuncu Erdal Özyağcılar hakkında merak edilenler.. Dini ne? Kaç yaşında? Nereli?

Kanal D'nin sevilen güldürü programı Çok Güzel Hareketler 2 her hafta birbirinden değerli konukları ağırlayarak ekran başındakilere keyifli saatler yaşatmaya devam ediyor.

ÇGHB2'nin bu haftaki konuğu Erdal Özyağcılar oldu. Renkli kişiliğiyle bilinen usta oyuncu Erdal Özyağcılar'ın hayatı hakkında merak edilenler..

ERDAL ÖZYAĞCILAR KİMDİR?

4 Ağustos 1948'de İznik'de doğan usta oyuncu tiyatro, sinema, dizi film oyuncusu ve seslendirme sanatçısıdır. Bursa Erkek Lisesinden sonra girdiği İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ikinci sınıfından ayrılmış sonrasında İstanbul Belediye Konservatuarına girmiştir. Kenter Tiyatrosu ve Dormen Tiyatrolar'ının kadrolarında yer almış, Güzin Özyağcılar ve Haşmet Zeybek, Ertuğ Koruyan ile beraber Gazete Tiyatrosu'nu kurmuştur. Sinema oyunculuğuna 1966 yılında Atıf Yılmaz'ın Ölüm Tarlası adlı filmiyle başladı. Kibar Feyzo (1978), Çöpçüler Kralı (1977), Yılanların Öcü (1985) gibi filmlerde, Bizimkiler (1989), Yabancı Damat (2004), Elveda Rumeli (2007) gibi TV dizilerinde ve çeşitli tiyatro oyunlarında rol aldı. 1986 yılında 23. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü alarak 1975'te girdiği İstanbul Şehir Tiyatroları'ndan emekli oldu. 1972 yılında Güzin Özyağcılar ile evlendi 2010 yılında kızı Zeynep Özyağcılar ce Güzin Özyağcılar ile “Karadağlar” dizisinde yer aldı. Tiyatronun yanı sıra 50'nin üzerinde sinema ve televizyon dizisinde rol aldı ve 60'ın üzerinde filmde seslendirme yaptı. Usta oyuncu oyunculuğa günümüzde de devam etmektedir.

ERDAL ÖZYAĞCILAR DİNİ

Erdal Özyağcılar, verdiği bir röportajda Şaman olduğunu söyledi ve bunun sebebini yaşadığı bir anısıyla anlattı. Özyağcılar,"9-10 yaşlarındayken bir bayram günü, ben hızla kendimi tırabzanlardan aşağı attım. Çenemin üstüne düştüm. Komaya girmişim. 2 gün hiç uyanmadım, ateşler içinde yandım. Her akşam yatağımdan balonla yükseliyordum, çatı açılıyordu, gökyüzüne çıkıyordum. Bir yerlere gittim. Hatta o şamanizm kitaplarını okuduğumda 'Hepsini ben yaşadım bunların' dedim. O şaman olayı ya böyle bir olaydan sonra ya da ölüme yakınken olurmuş."

ERDAL ÖZYAĞCILAR TİYATRO OYUNLARI

Kral (Eugène Ionesco) Tiyatro Martı - 2018-2020



Hoşgeldin Boyacı (Donald Churchill) Tiyatro Martı - 2014



Maviydi Bisikletim (Dinçer Sümer) İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1999



Aç Sınıfın Laneti (Sam Shepard) İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1988



Beş Para Etmez Oyun (Bertolt Brecht) İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1979



Zengin Mutfağı (Vasıf Öngören) İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1978



Yolcu (Nâzım Hikmet) İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1976



Montserrat (Emmanuel Roblès) İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1975

ERDAL ÖZYAĞCILAR DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Yasak Elma - 2020-2021, Hasan Ali Kuyucu (TV dizisi)



Müstakbel Damat - 2020 (Yönetmen: İlker Ayrık)



Şampiyon - 2019-2020, Yaman Günaltay (TV dizisi)



Mucize 2: Aşk - 2019, Bahattin (Yönetmen: Mahsun Kırmızıgül)



Aile Arasında - 2017, Haşmet Kurt (Yönetmen: Ozan Açıktan)



No 309 - 2017, Yıldırım Yenilmez (TV dizisi)



Gülümse Yeter - 2016-2017, Hasan Efendi (TV dizisi)



Sevdaluk - 2013, Ali İhsan (TV dizisi)



2 Yaka Bir İsmail - 2012, İsmail (TV dizisi) (Yönetmen: Kemal Uzun)



Karadağlar - 2010-2011, Halit Karadağ (TV dizisi)



Elveda Rumeli - 2007-2009, Sütçü Ramiz (TV dizisi)



Altın Kafes - 2004 (TV dizisi)



Yabancı Damat - 2004-2007, Kahraman Baklavacıoğlu (TV dizisi)



Esir Şehrin İnsanları - 2003, Arif (TV dizisi)



Ah Yaşamak Var Ya - 2002 (TV dizisi)



Abdülhamit Düşerken - 2002, İsmail Kemal (Yönetmen: Ziya Öztan)



Mihriban - 2002, Necmi (TV dizisi) (Yönetmen: Yalçın Yelence)



Beşik Kertmesi - 2002, Aydede / Ayhan dede (TV dizisi)



Karakolda Ayna Var - 2000, Eşref (TV dizisi) (Yönetmen: Kudret Sabancı)



Delikanlı - 2000 (Yönetmen: Taner Akvardar, Orhan Oğuz)[7]



Şehnaz Tango - 1996, Tango Muhsin (TV dizisi)



Sevda Kondu - 1996, Yakut (TV dizisi) (Yönetmen: Türkân Derya, Filiz Kaynak)



Bizimkiler - 1989-1997, Şükrü (TV dizisi)



Perihan Abla (TV dizisi)[8]



Yarın Cumartesi - 1988, Tarık (Yönetmen: Bilge Olgaç)



Gömlek - 1988, Şemsettin Ağa (Yönetmen: Bilge Olgaç)



Bir Kırık Bebek - 1987, Remzi (Yönetmen: Nisan Akman)



Sen de Yüreğinde Sevgiye Yer Aç - 1987 (Yönetmen: Şerif Gören)



On Kadın - 1987, Mahmut (Yönetmen: Şerif Gören)



Sis - 1987, Muhtar (Yönetmen: Faruk Turgut)[9]



Adem İle Havva - 1987 (Yönetmen: Şerif Gören)



Beyoğlu'nun Arka Sokakları - 1986 (Yönetmen: Şerif Gören)



Hastahane - 1986 (Yönetmen: Kamil Renklidere)[10]



Ya Ya Ya Şa Şa Şa - 1986, Şevket (Yönetmen: Ümit Efekan)



Kocamın Nişanlısı - 1986, Uyuz Ömer (Yönetmen: Semih Evin)



Züğürt Ağa - 1985, Kekeç Salman (Yönetmen: Nesli Çölgeçen)



Yılanların Öcü - 1985, Hac'eli/Hacı Ali (Yönetmen: Şerif Gören)



Aşık Oldum - 1985, Macit (Yönetmen: Ertem Eğilmez)



Namuslu - 1984, Mustafa (Yönetmen: Ertem Eğilmez)



Postacı - 1984, Latif (Yönetmen: Memduh Ün)



Şabaniye - 1984, Şehmuz (Yönetmen: Kartal Tibet)



Seni Seviyorum - 1983 (Yönetmen: Atıf Yılmaz)



Talihli Amele - 1980, Duvarcı ustası (Yönetmen: Atıf Yılmaz)



Hayatım Roman - 1979 (TV dizisi) (Yönetmen: Naci Çelik Berksoy)



Kibar Feyzo - 1978, Zülfo (Yönetmen: Atıf Yılmaz)



Sultan - 1978, Çarli Cevat (Yönetmen: Kartal Tibet)



Çöpçüler Kralı - 1977, Hacer'in abisi (Yönetmen: Zeki Ökten)



Seyahatname - 1977, Anlatıcı (TV dizisi) (Yönetmen: Atıf Yılmaz)



Balatlı Arif - 1967 (Yönetmen: Atıf Yılmaz)



Çantada Keklik (Yönetmen: Semih Evin)[11]



Asayiş Berkemal - 1967 (Kısa film) (Yönetmen: Ahmet Soner)[12]



Ah Güzel İstanbul - 1966, Cengiz (Yönetmen: Atıf Yılmaz)



Ölüm Tarlası - 1966, Aziz (Yönetmen: Atıf Yılmaz)