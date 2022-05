Coca Cola Global Müzik Platformu ‘Coke Studio’yu yeni filmiyle tanıttı

Dünyanın dört bir yanından yeni müzisyenleri bir araya getiren “Coke Studio”nun global lansmanı, Queen’in ikonik şarkılarından “A Kind Of Magic” parçasına saygı niteliği taşıyan özel bir film ile yapıldı.

Tüm dünyadan sadece 7 müzisyenin yer alacağı lansman filminde, Türkiye’den de elektro-pop prodüktörü Ekin Beril yer alıyor. Platform sayesinde, milyonlarca müziksever, Ekin Beril’in “A Kind Of Magic” yorumunu ve kendisini tanıma fırsatı bulabilecek. Platform, Türk müzik sektöründen genç bir yeteneğin adının tüm dünyada duyulmasını sağlarken, diğer genç yeteneklere de ilham olacak.

Coca-Cola, ilk olarak 2008’de Pakistan’da başlattığı müzik platformu “Coke Studio”yu küresel bir alana taşıyor. “Coke Studio” platformu, yeni yeteneklerle iş birliği yapmak, müzikseverlere benzersiz bir müzik deneyimi yaşatmak ve sunmak için bir fırsat sağlıyor. Bunun bir örneği olarak da platformun lansmanını, ikonik Queen parçası "A Kind of Magic"i yedi müzisyen ile birlikte yeniden derlediği "The Conductor" adlı global bir filmle gerçekleştirdi.

Coca-Cola Küresel Strateji ve İçerik Başkanı Pratik Thakar, “Coke Studio, müziğin insanları birleştirici ve canlandırıcı olma konusundaki benzersiz yeteneği sayesinde, dünyanın dört bir yanındaki müzikseverlerin bir araya gelip yeni bir deneyim yaşamaları için bir bağlantı noktası sağlıyor” dedi.

“The Conductor” da yer alan sanatçılar arasında Türk elektro-pop prodüktörü Ekin Beril; Grammy adayı Amerikalı R&B fenomeni Ari Lennox; İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Griff; Latin kentsel popun en güçlü temsilcilerinden Mariah Angeliq; Nijeryalı şarkıcı, söz yazarı ve yapımcı Tems; Hint kökenli Kanadalı rap sanatçısı ve prodüktör Tesher; ve renkli, farklı dillerde şarkı söyleyen kadın K-Pop grubu TRI.BE.

Filmin yanı sıra, yedi sanatçının bireysel olarak kaydettiği ’A Kind of Magic’in kendi versiyonları da, ek özel parçalar ve kamera arkası görüntüleri ile birlikte 19 Mayıs saat 20:30’dan itibaren Coke Studio YouTube Hub’da erişime açıldı. Ayrıca Cola kutularının üzerinde yer alan aktivasyon ile platforma erişim sağlanabilecek. Böylece Coca-Cola ambalajları, insanların Coke Studio’ya erişmeleri için dijital portal haline gelecek.

Thakar, "Coke Studio platformu Pakistan’da doğdu ve Pakistan dahil olmak üzere Afrika ve Filipinler’de, 11 milyon YouTube abonesiyle büyük başarılar elde etmeyi sürdürdü. Bunun katlanarak büyüme potansiyeline sahip olduğuna inanıyoruz ve bugün, bazı olağanüstü sanatçılara yeni izleyiciler kazandırmasına yardımcı olmak için ikonik markamızın erişim ağını kullanarak platformu daha geniş bir küresel izleyici kitlesine tanıtmaktan heyecan duyuyoruz” dedi.

The Coca-Cola Company Küresel Müzik ve Kültürel Pazarlama Müdürü Joshua Burke ise “Coke Studio ile farklı bir şey yapmak için yola çıktık Coca-Cola, dünyanın her köşesinden dikkat çeken yeteneklerle çalışarak müzikle her zaman güçlü bir bağ kurmuş ve sınırları ve kültürleri aşarak insanları birbirine bağlayaran güçlü bir mirasa sahip olmuştur.Coke Studio, bu iki unsuru güçlü ve geleceğe dönük bir şekilde bir araya getirerek müzik endüstrisindeki yeteneklerin gelişimini desteklerken aynı zamanda yeni dinleyicileri yeni müzikle ve birbirleriyle buluşturuyor” dedi.

Coke Studio lansmanının kürasyonu, müzik odaklı eğlencede dünya lideri olan ve bünyesinde bulunan ikonik plak şirketleriyle anlaşmalı beş sanatçısının kampanyada yer aldığı Universal Music Group ile ortaklaşa yapıldı. ’The Conductor’, BETC London ve Iconoclast’ın yönetmeni Pierre Dupaquier (WAFLA) ile birlikte gerçekleştirildi.

Universal Music Group Küresel Markalar Yönetici Başkan Yardımcısı Richard Yaffa, “Bu lansman için bu inanılmaz sanatçılar ve Coca-Cola ekibiyle hem müzik hem de vizyon üzerine iş birliği yapmak sihirliydi. Şirketlerimiz, olağanüstü yetenekleri ortaya çıkarma, dünyanın her yerinden sanatçılarla iş birliği yapma ve hayran kitlelerini genişletme fırsatları oluştururken müziklerini paylaşmalarını desteklemeye dönük içten kararlılığımızla uyum içinde çalışmaktadır” dedi.