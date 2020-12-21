Cinsiyet değiştiren Elliot Page'den ilk fotoğraf

ABD’de 2007 yılında gösterime giren Juno filmiyle Oscar’a aday gösterilen ve adını geniş kitlelere duyuran Elliot Page’den haber var. Eski adı Ellen Page olan ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ‘trans erkek’ olduğunu açıklamıştı. Değişimini anlatan bir yazı kaleme alan 33 yaşındaki oyuncu, hayranlarını şaşırtan karar sonrası sosyal medyadan ilk paylaşımını yaptı.

Gözlük ve şapka taktığı bir fotoğraf paylaşan Page’in yüz hatlarının daha maskülen görünmesi dikkat çekti. Page fotoğrafın altına, “Kalbimin en derinlerinden teşekkür ediyorum. Sizin sevginiz ve desteğiniz en büyük hediye. Güvende kalın. Birbirinizin yanında olun. Eğer mümkünse ‘transanta’ ve ‘translifeline’i destekleyin. 2021’de görüşmek üzere. Elliot” notunu düştü.

Page, 2018’den bu yana dansçı Emma Portner’la evliliğini sürdürüyor.