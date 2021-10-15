Cinsel taciz skandalı ev sattırdı! Marilyn Manson evini satılığa çıkardı...

Marilyn Manson, son aylarda aktrisler Evan Rachel Wood ve Esme Bianco da dahil olmak üzere birçok kadının cinsel saldırı ve taciz iddialarıyla karşı karşıya geldi.

Şimdiye kadar hakkındaki suçlamaları reddeden Manson'ın itirazları mahkemece kabul edilmedi.

52 yaşındaki rock yıldızı, temyizin reddedilmesinden sonra Los Angeles'taki malikanesini 1.75 milyon dolara elden çıkarmaya karar verdi.

1926'da inşa edilen ve 2013'te Marilyn Manson'ın satın aldığı bu ev 2.711 metrekare büyüklüğünde.

Manson'ın bahçeli malikanesinde üç yatak odası, üç banyo ve spor odası bulunuyor.