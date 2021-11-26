banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Aliyev ve Putin Soçi’de görüştü
Aliyev ve Putin Soçi’de görüştü
İBB’nin 5 bin yeni taksi plakası teklifi 11. kez reddedildi
İBB’nin 5 bin yeni taksi plakası teklifi 11. kez reddedildi
Osman Kavala ve Soros bağlantısı...
Osman Kavala ve Soros bağlantısı...
Akşener'den asgari ücret çıkışı: 4 bin lira olmalı
Akşener'den asgari ücret çıkışı: 4 bin lira olmalı

Cinayetten yargılanan Tarkan’ın firari kuzeni Servet Tevetoğlu yakalandı

Esenyurt’ta iş yerinde önce silah ile vurulan daha sonra ise dükkanı yakılarak hayatını kaybeden Ercan Gönülkırmaz’ın (28) ölümüne ilişkin yargılanan ve açık cezaevindeyken firar eden ünlü şarkıcı Tarkan’ının kuzeni Servet Tevetoğlu yakalandı.

Magazin 26.11.2021, 17:04
Cinayetten yargılanan Tarkan’ın firari kuzeni Servet Tevetoğlu yakalandı

Esenyurt’ta iş yerinde önce silah ile vurulan daha sonra ise dükkanı yakılarak hayatını kaybeden Ercan Gönülkırmaz’ın (28) ölümüne ilişkin yargılanan ve açık cezaevindeyken firar eden ünlü şarkıcı Tarkan’ının kuzeni Servet Tevetoğlu yakalandı.

Esenyurt’ta 17 Ocak 2017’de iş yerinde silahla vurulan ve yakılarak öldürülen Ercan Gönülkırmaz cinayetine ilişkin Tarkan’ın kuzeni Servet Tevetoğlu’nun da arasında bulunduğu 6 sanık yargılanıyordu. Tevetoğlu 2 yıl cezaevinde kaldıktan sonra 250 bin lira kefalet ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı, ancak başka bir suçtan dolayı açık cezaevinde tutuluyordu. Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nin yürüttüğü yargılamada mahkeme, bir önceki celse firari Servet Tevetoğlu hakkındaki yakalama emrinin devamına karar vermişti. Tevetoğlu Edirne’de yakalandı. Servet Tevetoğlu yakalanmasının ardından Uzunköprü Yakalama Bürosu SEGBİS salonundan ifade verdi. Tevetoğlu burada verdiği ifadede, “Ben bu dosyadan tahliye olduğumda kardeşim kanser tedavisi görüyordu. 3 ay sonra da kendisini kaybettik. Hem bundan hem de bana takdir edilen kefaleti ödeme imkanım olmadığından adli kontrol şartını yerine getiremedim. Bu dosyadan tahliye olunca açık cezaevine geçtim. 1 hafta kaldım. Daha sonra izne çıktım. O dönemde bütün gazete ve televizyonda haberler çıktı. Bunun üzerine hakkımda yeniden tutuklama çıkacağını düşünerek korktum. Bundan dolayı da açık cezaevine tekrar dönemedim. Edirne Uzunköprü’de yakalandım” dedi.

Mahkeme sanık Servet Tevetoğlu’nun ifadesinin ardından adli kontrol yükümlülüklerini yerine getirmemesi, firari durumda olması ve kaçması ya da saklanması şüphesi nedeniyle tutuklanmasına karar verdi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin hazırlanan iddianamede 17 Ocak 2017’de Esenyurt’ta gerçekleşen olay anlatılmıştı. İddianamede olay günü gece 02.00 sıralarında Yüksel Çelik’e ait bir şarküteri dükkanında silahlı kişilerin gittiği ve maktul Ercan Gönülkırmaz’a ateş ettikleri, bu kişilerin yanlarında getirdikleri yanıcı maddeyi iş yerine dökerek, ateşe verdikleri anlatılmıştı. İddianamede Ercan Gönülkırmaz’ın hayatını kaybettiği, işyerinin yangın nedeniyle kullanılmaz hale geldiği aktarılarak sanıklar Servet Tevetoğlu, Akın Özagin, Arif Rasim Topçu ve Turgay Tokur’un 2 otomobille olay yerine gittikleri, sanıklardan birinin maktüle ateş ettiği, Servet Tevetoğlu’nun ise işyerini ateşe vererek araçla kaçtıkları aktarılmıştı. Servet Tevetoğlu, Akın Özagin, Arif Rasim Topçu, Murat Budak, Nihat Budak ve Turgay Tokur’un ‘kan gütme saikiyle öldürme’, ‘mala zarar verme’ ve ‘ruhsatsız silah taşıma’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 9 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Servet Tevetoğlu bu olay nedeni ile 2 yıl cezaevinde kaldıktan sonra 250 bin TL kefalet ve adli kontrol şartı ile serbest kalmıştı. Tevetoğlu, kefaletini ödemeden açık cezaevinden firar etmişti.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 13 33
2. Hatayspor 13 26
3. Konyaspor 13 26
4. Alanyaspor 13 24
5. Fenerbahçe 13 23
6. Karagümrük 13 22
7. Başakşehir 13 21
8. Galatasaray 13 21
9. Beşiktaş 13 20
10. Adana Demirspor 13 19
11. Altay 13 16
12. Kayserispor 13 16
13. Antalyaspor 13 15
14. Gaziantep FK 13 15
15. Sivasspor 13 13
16. Giresunspor 13 13
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 13 12
18. Göztepe 13 10
19. Kasımpaşa 13 9
20. Rizespor 13 7
Takımlar O P
1. Ümraniye 12 27
2. Ankaragücü 13 27
3. Eyüpspor 13 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. Tuzlaspor 12 20
7. Kocaelispor 12 20
8. İstanbulspor 12 19
9. Adanaspor 13 18
10. Samsunspor 12 16
11. Bursaspor 12 14
12. Denizlispor 12 14
13. Menemenspor 12 14
14. Gençlerbirliği 12 14
15. Boluspor 12 13
16. Manisa FK 13 13
17. Ankara Keçiörengücü 12 10
18. Altınordu 13 10
19. Balıkesirspor 12 6
Takımlar O P
1. Chelsea 12 29
2. Man City 12 26
3. Liverpool 12 25
4. West Ham 12 23
5. Arsenal 12 20
6. Wolverhampton 12 19
7. Tottenham 12 19
8. M. United 12 17
9. Brighton 12 17
10. Crystal Palace 12 16
11. Everton 12 15
12. Leicester City 12 15
13. Southampton 12 14
14. Brentford 12 13
15. Aston Villa 12 13
16. Watford 12 13
17. Leeds United 12 11
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 12 8
20. Newcastle 12 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 13 30
2. Real Sociedad 14 29
3. Sevilla 13 28
4. Atletico Madrid 13 26
5. Real Betis 14 24
6. Rayo Vallecano 14 23
7. Barcelona 13 20
8. Athletic Bilbao 13 19
9. Osasuna 14 19
10. Valencia 14 18
11. Espanyol 14 17
12. Villarreal 13 16
13. Mallorca 14 15
14. Deportivo Alaves 13 14
15. Celta de Vigo 14 13
16. Cádiz 14 12
17. Granada 13 11
18. Elche 14 11
19. Getafe 14 9
20. Levante 14 7