Çiftlik Bank'ın kurucusu "Tosuncuk" olarak bilinen Mehmet Aydın'a 2 bin 608 yıl hapis!

İddianamede Aydın'ın o dönem Rus sitelerinde yaygın olan 'Çılgın Tavuklar' isimli oyundan esinlendiği, sisteme yeni katılımcıların dahil edilerek yatırılan paraların artırılması yönünde piramit satış içerikli bir sistem oluşturduğu öne sürüldü. Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 17 şüphelinin 2 bin 608'er yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamenin İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ana dosyayla birleştirilmesi talep edildi.

İddianame birleştirilirse Aydın'ın önceki iddianameyle birlikte 77 bin 868 yıla kadar hapsi istenenmiş olacak.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 75 sayfalık iddianamede Mehmet Aydın, Fatih Aydın, Ahmet Furkan Ferman, Cafer Çolak, Cengiz Samur, Cudi Cumhur Yurdakul, Düzgün Genç, Fehmi Suat Emur, Hakan Soysal, Hakkı Cangül, Kalender Kemal, Koray Hasgül, Niyazi Karakoç, Osman Naim Kaya, Savaş Yıkılmaz, Serdal Dostdoğru ve Umeyr Karakoç'un aralarında bulunduğu 17 kişi şüpheli sıfatıyla yer aldı. İddianamede "Çiftlikbank" oyununun işleyişi, katılımcılardan alınan paranın toplanma süreci, bayilik sistemi, firma tarafından yapılan yatırımlar anlatıldı. Şirketin kurucusu Mehmet Aydın'ın ifadelerine de yer verilen iddianamede, Aydın'ın "Üzerime atılı suçları işlemediğimden etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemiyorum. Ancak mağdurların zararlarının Türkiye makamlarınca el konulan tüm mal varlığımdan karşılanmasını istiyorum" dediği hatırlatıldı.

İddianamede şüpheliler Cengiz Samur, Hakan Soysal, Osman Naim Kaya ve Serdal Dostoğru'nun firari olduğu ve hâlâ ifadelerinin alınamadığı da vurgulandı.