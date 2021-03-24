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Chiara Ferragni ikinci kez anne oldu

İtalyan rapçi Fedez ile evli olan Instagram ünlüsü ve blogger Chiara Ferragni, ikinci kez anne oldu. Kızına Vittoria adını veren Ferragni, doğum sonrası bebeği ile birlikte çekildiği fotoğrafları yayınlamayı ihmal etmedi

Magazin 24.03.2021, 15:27
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Chiara Ferragni ikinci kez anne oldu

2018 yılında Sicilya'da dünyaevine giren Chiara Ferragni-Fedez çiftinin ikinci çocukları dünyaya geldi.

Kız bebek dünyaya getiren Ferragni, yaşadığı mutluluğu sosyal medya üzerinden hayranlarıyla paylaştı.

KIZININ ADINI AÇIKLADI

33 yaşındaki Ferragni, doğumdan sonra hastane odasında bebeği ile birlikte çekildiği fotoğrafları yayınladı.

Kızına Vittoria adını verdiğini açıklayan Chiara Ferragni, ayrıca bebeğinin yüzünü göstermeyi de ihmal etmedi.

"BEBEĞİM SABAHA KARŞI DÜNYAYA GELDİ"

Eşi ile birlikte kızına kavuştuğu anlarda çekilen kareleri de yayınlayan Chiara Ferragni, bebeğinin önceki gün sabaha karşı dünyaya geldiğini söyledi.

KARNI BURNUNDA POZLAR

Ünlü çiftin Leone adında bir çocuğu daha bulunuyor.

Instagram'da 23 milyon takipçisi bulunan Chiara Ferragni, hamilelik sürecinde sık sık karnı burnunda pozlarını gözler önüne sermişti.

(Habertürk)

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