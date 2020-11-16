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Ceylan Ertem Adanalı hayranlarıyla buluştu

Müzisyen Ceylan Ertem, Adana’da hayranlarıyla buluştu.

Magazin 16.11.2020, 08:23
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Ceylan Ertem Adanalı hayranlarıyla buluştu

Müzisyen Ceylan Ertem, Adana’da hayranlarıyla buluştu.

9 Ekim’de çıkardığı "Dünya Heveslisi" maxi single’ı "Datlım Gıymatlım" ve "Yalnızlık Ölüm Boyu" şarkıları ile dinleyicilere biraz umut biraz, neşe getiren Ceylan Ertem, sosyal mesafeli konseriyle Adanalı sevenleri ile bir araya geldi.

Bir alışveriş merkezinde Covid-19 önlemleri kapsamında düzenlenen konserde, Ceylan Ertem kendine has yorumu ile dinleyicilerine müzik ziyafeti sundu.
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