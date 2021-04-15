Ceyda Düvenci: Kendimi çok yalnız hissettim

Kendisi gibi oyuncu olan Bülent Şakrak'la evli olan Ceyda Düvenci, yaşadığı ruh halini sosyal medya hesabından kelimelere döktü.

"AĞLADIM"

Kendisini çok yalnız ve çaresiz hissettiğini belirten Ceyda Düvenci, “Karmakarışık uyandım bu sabah... Kendimi çok yalnız ve çaresiz hissettim ve bilinmezliğin tam ortasında. Okuduğum istismar haberleri, pandeminin güncel hali, her an değişen hayat şartları... Ağladım birazcık sevgilimin koynunda...

"GERÇEK SESİMİ DUYMAMA YARDIM ETTİ"

Kendimi çok yalnız ve çaresiz hissettim ve bilinmezliğin tam ortasında. Uzun uzun konuştu benimle ve gerçek sesimi duymama yardım etti. Yine de sahip olduklarımızı unutturmamalı olanlar...” dedi.

(Ensonhaber)