Ceyda Ateş: Anne olduktan sonra hedeflerim değişti

İş insanı Buğra Toplusoy ile Miami'de evlenen ve geçtiğimiz yıl kasım ayında da kızı Talia'yı kucağına alan Ceyda Ateş, anne olduktan sonra hayatındaki değişiklikleri anlattı.

Altı ay önce kızı Talia'yı kucağına alan oyuncu, "Anne olmakla birlikte hayatınız nasıl bir değişime uğradı?" sorusuna yanıt verdi.

"GÜÇLENDİM"

Ateş, "Önceliklerim ve hayattaki hedeflerim değişti. Kendimi çok daha olgun ve güçlü hissediyorum. Duygusal değişiklikler bekliyordum tabii ki ama böyle bir sevginin varlığından, kalbimin bu kadar büyüyebileceğinden haberdar değildim" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz haftalarda kızının yüzünü ilk kez gösteren Ateş, bu paylaşımına, "Gökyüzü gözlüm... İyi ki geldin bizim hayatımıza... Babasının minik kuşu... Bugün üç aylık oldum" notunu düşmüştü.