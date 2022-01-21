Ceren Gündoğdu Beklenen Şarkısını Yayınlıyor!

Prodüktörtlüğünü Arel Koray Nalbant’ın yaptığı şarkının sözü ve müziği Ceren Gündoğdu’ya ait. Masterin Selim Topsakal imzalı ve video-klibin yönetmen koltuğunda ise Mustafa Özen oturuyor.

Gözyaşı Kadehleri kağıt üstünde biten ama zihinde ve kalpte akmaya devam eden duygulara ayna tutan bir şarkı olarak görmek mümkün. Retro ve güncel seslerin ahenkli dansını barındıran şarkı, güçlü melodik yapısı ve melankolik sözleriyle 90’ların aşk şarkılarını anımsatıyor.

Ceren Gündoğdu’nun yeni single’ı “Gözyaşı Kadehleri” tüm dijital platformlarda ve MuzikPlay kanalında yayında.