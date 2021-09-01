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Cerem Onurluer, Down sendromlu Zeynep’le düet yaptı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde sahne alan şarkıcı Cerem Onurluer, Down sendromlu Zeynep Yazıcı ile aynı sahneyi paylaştı.

Magazin 01.09.2021, 18:10
Cerem Onurluer, Down sendromlu Zeynep’le düet yaptı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde sahne alan şarkıcı Cerem Onurluer, Down sendromlu Zeynep Yazıcı ile aynı sahneyi paylaştı.

Bodrum’un en gözde koylarından biri olan Bardakçı Koyu’ndaki Azka Otel’de sahne alan Cerem Onurluer otel çalışanı olan Down sendromu Zeynep Yazıcı’ya sürpriz yaptı. Down sendromlu Yazıcı’yı sahneye çağıran Onurluer, Yazıcı’nın çok sevdiği ’Ah İstanbul’ şarkısını onunla birlikte seslendirdi. Şarkı sonunda izleyenler ikiliyi ayakta alkışlarken, bu hareketi ile seyircilerin taktirini toplayan Cemre yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.

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