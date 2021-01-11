Cennet Mahallesi'nin Aliş ve Ayşe'si Seyit Karabulut ile Belemir Temizsoy'un son halleri

Bir dönem ekranlara damgasını vuran Alişan, Çağla Şıkel, Melek Baykal gibi ünlü isimlerin yer aldığı Cennet Mahallesi dizinin çocuk yıldızı Belemir Temizsoy ile Seyit Karabulut büyüdü.

İkiliden Karabulut, sosyal medya hesaplarından paylaştıkları pozlarıyla eski günleri yad etti.

Karabulut, "O günleri biz hiç unutmadık hep kalbimizde yaşıyoruz sizde bizi unutmayıp yanımızda olduğunuz için kalbim dolusu sevgi ve saygılarımla" dedi.

İşte iki ismin sosyal medyada öne çıkan bazı kareleri...