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Cennet Mahallesi'nin Aliş ve Ayşe'si Seyit Karabulut ile Belemir Temizsoy'un son halleri
Bir dönemin fenomen dizisi Cennet Mahallesi'nin Aliş ile Ayşe'si olarak bilinen Seyit Karabulut ile Belemir Temizsoy değişimleri dikkat çekiyor. Son olarak sosyal medyadan dizide çekilen yıllar önceki fotoğrafla şimdiki hallerini paylaşan Karabulut, "O günleri biz hiç unutmadık" mesajını yayınlandı.
Magazin 11.01.2021, 12:13
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Bir dönem ekranlara damgasını vuran Alişan, Çağla Şıkel, Melek Baykal gibi ünlü isimlerin yer aldığı Cennet Mahallesi dizinin çocuk yıldızı Belemir Temizsoy ile Seyit Karabulut büyüdü.
İkiliden Karabulut, sosyal medya hesaplarından paylaştıkları pozlarıyla eski günleri yad etti.
Karabulut, "O günleri biz hiç unutmadık hep kalbimizde yaşıyoruz sizde bizi unutmayıp yanımızda olduğunuz için kalbim dolusu sevgi ve saygılarımla" dedi.
İşte iki ismin sosyal medyada öne çıkan bazı kareleri...
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