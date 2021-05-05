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Cenk Tosun'dan eşi Ece Tosun'a: Kraliçem

Ünlü futbolcu Cenk Tosun, sosyal medya hesabından duygusal bir yazı kaleme aldı.

Magazin 05.05.2021, 15:05 05.05.2021, 15:16
Cenk Tosun'dan eşi Ece Tosun'a: Kraliçem

2016 yılında nikah masasına oturan Cenk Tosun-Ece Tosun çiftinin, Arden ve Alin adında iki çocuğu bulunuyor. Sosyal medya hesaplarından sık sık mutlu aile pozlarını yayınlayan ikili, evliliklerinde 5 yılı geride bıraktı.

29 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz gün Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla eşi ile evlilik yıl dönümlerini kutladı.

Ece Tosun ile birlikte düğünlerinde çekildikleri bu fotoğrafı yayınlayan Cenk Tosun, duygusal bir yazı kaleme aldı.

"ŞÜKÜRLER OLSUN"

Tosun, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Kraliçem, seninle ve çocuklarımızla geçirdiğim her güne ne kadar şükretsem az... Seninle 5 yıl önce bugün beraber bir yola çıktık, bu yolun sonunda tek dileğim; birlikte yaşlanmamız. Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun. Seni seviyorum."

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