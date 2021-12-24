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Cemre Kemer'den Gülçin tepkisi: Siz bir yakınınızı kaybettiğinizde Instagram'dan mı başsağlığı dilersiniz?

Dağılan 'Hepsi' grubunun üyelerinden Gülçin Ergül, geçirdiği trafik kazasında sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yı kaybetmiş, kendisi ise yaralanmıştı. Olay sonrası grubun diğer üyeleri Cemre Kemer, Yasemin Yürük ve Eren Bakıcı'yı arkadaşlarına sosyal medya üzerinden başsağlığı dilemedikleri için vefasızlıkla suçlayanlar oldu. Konuyla ilgili konuşan Kemer, "Siz bir yakınınızı kaybettiğinizde Instagram'dan mı başsağlığı dilersiniz? Böyle yapsak bu sefer 'Böyle bir şeyin sosyal medyadan taziyesi mi olur?' denir" ifadelerini kullandı.

Magazin 24.12.2021, 11:38
Cemre Kemer'den Gülçin tepkisi: Siz bir yakınınızı kaybettiğinizde Instagram'dan mı başsağlığı dilersiniz?

İş insanı Erdal Şeyda Lafçı'nın kullandığı ve içinde bir dönemin popüler müzik grubu 'Hepsi'nin eski üyelerinden şarkıcı Gülçin Ergül'ün bulunduğu otomobil, 12 Aralık'ta İzmir-İstanbul otoyolu Susurluk mevkisinde aynı yöne giden Cengiz Y. idaresindeki TIR'ın dorsesine çarpmıştı. Kazada Ergül'ün sevgilisi Lafçı, hayatını kaybetmişti.

Grubun eski üyeleri Cemre Kemer, Yasemin Yürük ve Eren Bakıcı sosyal medya hesaplarından Ergül için 'başsağlığı' paylaşımı yapmadığı için eleştirilmişti.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Kemer, önceki gün Etiler'deydi. Cemre Kemer, gelen tepkilerle ilgili konuştu. 

Kemer, "Bu tür şeylerin reaksiyonları çok farklı oluyor. Siz bir yakınınızı kaybettiğinizde Instagram'dan mı başsağlığı dilersiniz? Böyle yapsak bu sefer 'Böyle bir şeyin sosyal medyadan taziyesi mi olur?' denir. Alıştım artık bu durumlara..." ifadelerini kullandı.

"FİZİKSEL OLAN KISMI DEĞİL, KALP ÖNEMLİ"

Ayrıca Gülçin Ergül'ün sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Kemer, "Ufak tefek kırık çıkığı vardı. Fiziksel olan kısmı önemli değil. Önemli olan şu an kalp. Herhangi bir şeye ihtiyacı olduğunda yanında olduğumuzu belirttik." dedi.

"ZAMANI GELİNCE NE İSTİYORSA YAPARIZ"

Cemre Kemer, gazetecilerin, "Grup üyeleriyle bir araya gelip moral ziyaretine gitmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna ise "Böyle şeyler için biraz erken. O da bu modda değil. Gitmeyi düşünürüz ne istiyorsa yaparız. Böyle bir şeyin başka konularla ilintisi, bağlantısı olamaz." yanıtını verdi.

PAYLAŞIMLARI TEPKİ TOPLAMIŞTI

Öte yandan Gülçin Ergül'ün kötü haberle yıkılmasının ardından Kemer, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı eğlenceli paylaşımlar nedeniyle tepki çekmişti.

Grup üyelerinden Yasemin Yürük de gelen tepkilere sert cevap verdi.

"BEYNİNİZ NEREDE SİZİN!"

Gelen eleştirilerin ardından sessizliğini bozan Cemre Kemer, "Bazı konular hassastır, sosyal medyada değil, gerçek hayatta paylaşmak gerekir." demişti. Daha sonra konuyla ilgili bir paylaşımda daha bulunan Kemer, şu ifadeleri kullanmıştı:

Bıktım ya bu klavye delikanlılığından! Yüz yüze aynısını yapabilseler vallah bir yere kadar tamam da... Bunun gibilere toplu cevap olsun; siz bir yakınınızın başına korkunç, ağır bir iş gelince Instagram'dan mı taziyelerinizi iletiyorsunuz, emoji mi atıyorsunuz, GIF mi yolluyorsunuz? Beyniniz nerede sizin!

"SEN BENİM MELEĞİMSİN"

Acı olay sonrası Instagram'dan sevgilisinin fotoğrafını yayınlayan Gülçin Ergül, Lafçı'ya "Sen benim meleğimsin... Hep öyleydin aşkım..." sözleriyle veda etmişti.

CENAZEYE KATILAMADI

Kazanın ardından hastaneye kaldırılan Ergül ise tedavisi devam ettiği için sevgilisinin cenazesine katılamamıştı. Ünlü şarkıcı, akşam saatlerinde taburcu edilmişti.

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