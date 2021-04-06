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Cem Yılmaz: Yasak var ama çekimden geliyorum

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasında Arnavutköy Sahili'nde yapılan uygulamaya takıldı. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Yılmaz, "Yasak var ama ben çekimden geliyorum. Eve gidiyorum" ifadelerini kullandı

Magazin 06.04.2021, 13:52
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Cem Yılmaz: Yasak var ama çekimden geliyorum

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Cem Yılmaz, pazar günü Arnavutköy Sahili'nde objektiflere takıldı. Otomobiliyle seyir halinde olan Yılmaz, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında yapılan uygulamaya takıldı.

O esnada gazetecilerin sorularını yanıtlayan ünlü komedyen, "Yasak var ama ben çekimden geliyorum. Eve gidiyorum" diye konuştu.

Cem Yılmaz, muhabirlerin, "Her yerde uygulama var, bu kaçıncı çevirmeye girişiniz?" sorusunu ise, "Bu ilk... Bu tür uygulamalar bizi mutlu ediyor" şeklinde yanıtladı.

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