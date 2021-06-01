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Cem Yılmaz eski eşine nafaka davası açtı: 10 Bin Dolar çok

Komedyen Cem Yılmaz, oğlu için ödediği 10 bin dolarlık nafakanın azaltılması talebiyle eski eşi oyuncu Ahu Yağtu'ya dava açtı.

Magazin 01.06.2021, 14:06
Cem Yılmaz eski eşine nafaka davası açtı: 10 Bin Dolar çok

Cem Yılmaz 9 yaşındaki oğlu Kemal’e ödediği dediği aylık 10 bin dolarlık nafakanın azaltılması için 8 yıl önce boşandığı Ahu Yağtu’ya dava açtı.

İstanbul 11. Aile Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında davacı Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu’yu avukatları temsil etti.

Cem Yılmaz’ın avukatı aracılığı ile mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde Amerikan doları kurundaki yükselişle ödediği nafakanın arttığı ve nafakanın Türk lirası cinsinden 40 bin lira olarak belirlenmesini istediği belirtildi.

Mahkeme delillerin toplanılması ve eksik hususların giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Hayati Arıgan/Sözcü

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