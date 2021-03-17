Cem Yılmaz, Erşan Kuneri dizisinin hazırlıklarında

Komedyen Cem Yılmaz, Erşan Kuneri dizisinin hazırlıklarına devam ediyor.

Yılmaz, dizinin müzikleriyle de kendisinin ilgilendiğini söylerek, Instagram hesabından yaptığı paylaşımın altına “Erşan Kuneri projesinin senaristi olarak, hem teksti yazıyorum aynı anda da muziklerine çalışıyorum. Komple bi sanatçı olduğum için çok zorlanmıyorum.” notunu yazdı.