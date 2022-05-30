Cem Belevi Bursa’da fırtına gibi esti

Son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden ünlü şarkıcı Cem Belevi, Bursa’da sahne aldı. Hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan Cem Belevi, “Bursa’daki atmosfer benim için çok özel. Buradaki dinleyicilerin harika bir enerjisi var” dedi.

Ünlü popçu Cem Belevi Bursa Jolly Joker sahnesinde, Bursalı sevenleriyle buluştu. Sahnede fırtına gibi eserek dinleyenleri eğlenceye doyuran Belevi, sevilen şarkılarını Bursalılarla birlikte seslendirdi. ‘Alışamıyorum’ şarkısıyla konserine başlayan Cem Belevi, sahne şovları ve konseptiyle Bursalıları büyüledi.

Şarkı aralarında seyirci ile sohbet eden Belevi; “Sahne aldığım şehirlerde hep güzel anılarım vardır. Mesela İzmir deyince içim bir kabarır ya, Bursa deyince de hep böyle olur. Bunu hep yaşadım ve yaşıyorum. Çünkü, çünküsüne çok girersem çıkamam. Bursa benim için çok özel, çok çok özel. Çok özel anılarımın olduğu, çok kıymetli günlerimi geçirdiğim bir yer’ diyerek bir anısını dinleyiciler ile paylaştı.

Maçı bırakıp Bursaspor taraftarını izledim

Belevi; “Zamanını hatırlamıyorum ancak bir Bursaspor maçına gelmiştik arkadaşlarımla. Öyle bir coşku, öyle bir heyecan vardı ki trübünde, inşallah o coşkulu günlerimize geri döneceğiz. Ben maçı bıraktım trübünü izliyorum. Bugün de şarkı söylemeyi bırakacağım ve sizi izleyeceğim gibi duruyor. O kadar güzelsiniz çünkü. Bursa’nın insanını, taraftarını da çok seviyorum. Harika bir gece olacak" dedi.

Şarkı aralarında seyirciler ile sohbet eden Cem Belevi, duygusal şarkılarda söyledikleriyle dikkatleri üzerine çekti. Son dönemlerde Cem Belevi ve İrem Derici ile ilgili haberlerin magazin basınında çokça yer alması sebebiyle, her iki sanatçının da konserlerinde ‘Gönderme mi yapıyor?’ sorularını akıllara getiriyor.

Belevi, Onur Can Özcan’ın yazdığı ‘Yaramızda Kalsın’ şarkısını seslendirmeden önce ‘Yaralarımız var, yaramızda kalması gerekenler var. Sadece bunun için söylüyorum.’ diyerek ‘Yaramızda Kalsın’ şarkısını seslendirdi. Şarkı arasında ‘Yaramızda kalsın, susanda kalsın.’ diye belirtti.

‘Cemiyet Gazinosu’ konsepti beğeni topladı

Sahne şovunun ikinci yarısında ‘Cemiyet Gazinosu’ adını verdiği ve unutulmaz eserleri ustalıkla icra ettiği konsept ile devam eden genç şarkıcıya Bursalı oryantal Bahar Özkök eşlik etti.

Bursalılara unutulmaz bir gece yaşatan Cem Belevi, Bursa’ya tekrar gelmek istediğini belirtti.