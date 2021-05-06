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Çelik: Koronavirüse yakalandıktan sonra sesim çıkmadı

Geçtiğimiz haftalarda koronavirüsü yenen Çelik, hastalık sonrası ilk kez stüdyoya girdi.

Magazin 06.05.2021, 23:06
Çelik: Koronavirüse yakalandıktan sonra sesim çıkmadı

Koronavirüs hastalığını yenen şarkıcı Çelik, müzik stüdyosunda çekilen bir karesini Instagram hesabına yükledi.

Hastalık sonrası ilk kez müzik çalışması yaptığını belirten ünlü şarkıcı o karenin altına şunları yazdı:

"SESİM ÇIKMADI"

"COVID-19 sonrası ilk kez stüdyodayım ve çok uzun bir zaman gayret etsem de sesim çıkmadı. Hala da tam çıkıyor sayılmaz. Ama bu halim bile bana mucize gibi geliyor. Sesimizi kabiliyetimizi ve bugünü, bu anı bize veren Yüce Rabbimize hamd olsun."

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