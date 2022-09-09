Çelik, Burhaniye’de sevenleri ile buluştu

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü sanatçı Çelik’in katıldığı ve ilçe halkının ilgi gösterdiği konserle kutlandı.

Burhaniye, kurtuluş zaferinin 100. yılında Burhaniye Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen konserle sanatçı Çelik’i ağırladı. Cumhuriyet Meydanında düzenlediği konserle ilçenin kurtuluş coşkusunu körfez halkına yaşatan Çelik’i binlerce kişi izledi.

Kurtuluş zaferinin 100. yılında Burhaniyelilerle birlikte coşkulu bir konsere imza atan sanatçı Çelik, meydanı dolduran müzikseverlere unutulmaz bir gece sundu. Çelik’e konseri izlemeye gelen vatandaşlar tek bir ağızdan eşlik etti.

2 saat sahne de kalan Çelik’e konser sonrası Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler tarafından teşekkür plaketi verildi. Teşekkür konuşmasında Zaferin 100 yılının gururundan söz eden Başkan Deveciler “Bizler Kuva-yı Milliye’nin torunlarıyız. Bizler Ali Çetinkaya, Borazan Çavuş ve Mehmet Cavit Beyin torunlarıyız. Nice yüzyıllar bu gururu yaşayacağız. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına şehit ve gazilerimizi bu vesile ile tekrar minnet ve şükranla anıyor. Burhaniyemizin kurtuluşunu kutluyorum” dedi.