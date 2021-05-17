Çekişmeli davada Necati Şaşmaz ile Nagehan Kaşıkçı boşandı

Oyuncu Necati Şaşmaz, 7 yıllık eşi Nagehan Kaşıkçı'ya 10 milyon lira maddi ve manevi tazminat talebiyle ve 2 çocuğunun velayetini isteyerek boşanma davası açmıştı. Nagehan Kaşıkçı ise psikolojik ve fiziksel şiddet gördüğünü iddia ederek 20 milyon tazminat talebiyle karşı dava açmıştı. 2 çocuğu için toplamda 60 bin lira aylık nafaka talebinde bulunmuştu.

DAVA 2 BUÇUK YIL SÜRDÜ

Yaklaşık 2 buçuk sene süren boşanma davası bugün karara bağlandı. Anadolu 2. Aile Mahkemesi'nde görülen davanın 13. celsesine taraflar katılmadı. Nagehan Kaşıkçı'nın avukatı Deniz Ketenci ve Necati Şaşmaz'ın avukatı Altın Mimir salonda hazır bulundu.

BOŞANDILAR

İki tarafın açtığı boşanma davasını ayrı ayrı kabul eden mahkeme, tarafların boşanmalarına karar verdi. Çocukların velayetlerinin anne Nagehan Kaşıkçı'ya verilmesine hükmeden mahkeme, çocukların ebeveynlerinin ortak kararının olmadığı sürece herhangi bir ebeveyn tarafından yurt dışına çıkarılmamasına hükmetti.

TARAFLARIN TAZMİNAT TALEPLERİ REDDEDİLDİ

Mahkeme, tarafların eşit kusurlu oldukları kanaatine varıldığından maddi ve manevi tazminat taleplerini reddetti. Tarafların dosyaya yansıyan ekonomik ve sosyal durumlarını dikkate alan mahkeme, Nagehan Kaşıkçı'nın yoksulluk nafakası talebinin reddine hükmetti. Mahkeme, Necati Şaşmaz'ın 2 çocuğuna toplamda ayda 16 bin lira ödemesine karar verdi.

'ÇOCUKLAR TARİKAT MERKEZİNE GÖTÜRÜLMESİN' TALEBİ REDDEDİLDİ

Mahkeme ayrıca, Necati Şaşmaz'ın çocuklarını tarikat merkezlerine götürmemesi hususunda bir karar verilmesine yönelik talepleri de yargılamanın esasına yönelik olmaması gerekçesiyle reddetti.