Cara Delevingne kimdir?

2011 yılında H&MAuthentic Collection ve 2012 yılında Dominic Jones Mücevher, Blumarine, Zara ve Chanel gibi diğer markalar için reklam kampanyaları yer aldı.

Burberry'nin 2011 kampanyasında ve ilkbahar / yaz 2012 kampanyasının yüzü ile 2012 yılında Burberry Güzellik kampanyasının yüzü oldu.

Models.com 's Top 50de 5. sırada yer almaktadır. Aynı zamanda İngiliz Moda Ödülleri 2012 Yılı Modeli Ödülü'nü kazandı.

2012, Victoria-s Secret defilesinde bir model olarak podyumda yürüdü. 2013 yılında Hollandalı model Saskia de Brauw ile beraber Chanel'in 2013 kampanyasının yüzü oldu. Daha şimdiden defalarca Vogue kapağı oldu.

2012 yılında, İngiliz Moda Ödülleri 2012 Yılı Modeli Ödülü'nü kazandı. 2012 yılında Lev Tolstoy'un Anna Karenina romanından aynı isimle uyarlanan “Anna Karenina” filminde Prenses Sorokina rolünü oynamıştır.

Victoria-s Secret'ın en dikkat çeken 'melek'lerinden biri olan Cara Delevingne, şarkıcı Rita Ora ile yakın arkadaşlar. Biseksüel olduğunu açıklayan manken Cara Delevingne, daha önce One Direction grubunun solisti Harry Styles ile sevgili olmuştu. Daha sonra model kız arkadaşı Michelle Rodriguez ile birlikte olan Cara’nın adı Rihanna ile bile adı anıldı.

2015 yılında bitecek olan “Pan” adlı sinema filminde Amanda Seyfried ve Hugh Jackman ile beraber denizkızı rolünde oynamıştır.

Filmleri ve Dizileri :

2017 - Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu (Sergeant Laureline) (Sinema Filmi)

2017 Tulip Fever (Henrietta) (Sinema Filmi)

2016 - Suicide Squad: Gerçek Kötüler (June)(Sinema Filmi)

2016 - London Fields (Kath Talent) (Sinema Filmi)

2016 - Absolutely Fabulous: The Movie (Sinema Filmi)

2015 - Pan (Peter Pan) (Sinema Filmi)

2015 - Kağıttan Kentler (Margo Roth Spiegelman)(Sinema Filmi)

2014 - The Face of an Angel (Melanie)(Sinema Filmi)

2014 - London Fields (Sinema Filmi)

2012 - Anna Karenina (Prenses Sorokina) (Sinema Filmi)