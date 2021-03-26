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Cansu Dere ödül aldı

Kanal D’de yayınlanan “Sadakatsiz” dizisinin başrol oyuncusu Cansu Dere, Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Kulübü tarafından bu yıl 19’uncusu düzenlenen “2020 Altınyıldız Classics Yılın Yıldızları Ödül Töreni”nde “yılın en beğenilen kadın dizi oyuncusu” seçildi.

Magazin 26.03.2021, 14:53
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Cansu Dere ödül aldı

Kanal D’de yayınlanan “Sadakatsiz” dizisinin başrol oyuncusu Cansu Dere, Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Kulübü tarafından bu yıl 19’uncusu düzenlenen “2020 Altınyıldız Classics Yılın Yıldızları Ödül Töreni”nde “yılın en beğenilen kadın dizi oyuncusu” seçildi.

Ünlü oyuncu 11 Mart’ta düzenlenen törene katılamadı, ancak ödülü geçtiğimiz gün kendisine ulaştırıldı. Dere, ödülüyle fotoğraf çektirdi.

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