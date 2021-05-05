Canlı yayında korkunç iddia!

13 yaşında hayatının baharında öldürüp kayalıklara atılan Nezen Germiyen cinayetiyle, 8 yıl önce şüpheli bir şekilde kaybolan Lütfiye Gündüz'ün kaybı arasındaki bağlantıyı kuran araştırmacı gazeteci Müge Anlı ve ekibi iki konuda da Ahmet Taşkın'ın adının geçtiğini çözdü.

Konuyu derinlemesine incelendiği programda bugün korkunç bir iddia daha ortaya atıldı. Müberya Hanım, Duran Özdemir'in olay günü evlerine geldiğini eşi Şefki ile birlikte dışarı çıktıklarını daha sonra ayakkabıları çamur içinde geldiklerini öne sürdü.Lütfiye Gündüz'ün boşandığı eşi Duran Özdemir tarafından öldürüldüğünü iddia eden kadın, bugüne kadar korktuğu için sustuğunu söyledi.

Şüpheli kayıpta şimşekler eski eş Duran Özdemir ve Lütfiye Gündüz'ün sevgilisi olduğu iddia edilen Nurullah Koçiyiğit üzerindeydi. 4 çocuk annesi Gündüz'ü para karşılığında başka erkeklerle birlikte olmaya zorladıkları konuşulan Koçyiğit ve Özdemir akılakılmaz iddiayı her seferinde yalanladı.

Gündüz'ün arkadaşı Nevzat Hamurcu, Özdemir'in kendisine, "Lütfiye'yi öldürüp mavi varilin içine koyarak Kızılırmak'a attılar" dediğini söyledi.

Daha önce Lütfiye Gündüz'ün kendisine araba aldığını inkar edip sonra kabul eden Nurullah ile eski eş Duran Özdemir'in çelişkili sözleri Müge Anlı'yı isyan ettirdi.

30 Nisan 2013 yılında kaybolan Gündüz ile ilişkisini aylar öncesinden kestiğini söyleyen Koçyiğit'in olaydan 20 gün önce görüştüğü ortaya çıktı. Üstelik bu buluşmada Duran Özdemir'de yanlarındaydı. Polisin baskın yaptığı olay kayıtlara fuhuş operasyonu olarak geçti.

Ahmet Taşkın'ın ise Nurullah ile Lütfiye Gündüz'ü darp ettiği ve paralarını aldığı konuşuldu. Nurullah Koçyiğit ile Ahmet Taşkın'ın Lütfiye Gündüz üzerinden para kazanma konusunda karşı karşıya geldiğine değinildi. İşte o anlar: Müge Anlı'da korkunç iddia! Müberya: ''Lütfiye'yi Duran öldürdü'' | Video