Can Yaman'dan yeni dizi aşkı Francesca Chillemi!

İtalyan spiker sevgilisi Diletta Leotta'dan ayrıldığı iddia edilen Can Yaman, yeni rol arkadaşı Francesca Chillemi'yle aşk şovuna başladı."Sandokan" dizisi öncesi "Violet Like the Sea" projesinde ünlü oyuncu Francesca Chillemi ile başrol oynayan Yaman, önceki gün paylaştığı pozuyla kafa karıştırdı. Chillemi'nin, Can Yaman'a aşk dolu bakışları dikkatlerden kaçmadı.

Kimileri oyuncunun yeni reklam peşinde olduğunu söylerken kimileri de İtalyan güzelin kalbini Can Yaman'a kaptırdığı yorumunu yaptı.

Diletta Leotta ile fotoğraflarını Instagram sayfasından silmeyen Yaman'ın İtalya'nın en güzel kadınlarından biri olarak gösterilen Francesca Chillemi ile adının aşk dedikodusuna karışması yabancı basında da haber oldu.

Bu arada Can Yaman'ın çekimler için gittiği Palermo'daki otelinin önünde izdiham yaşandı. Hayranları, oyuncuyu görebilmek için otel kapısına toplandı. Yakışıklı oyuncu da odasının balkonundan çıkarak sevenlerini selamladı.

Chillemi'nin, Can Yaman'a bu bakışları aşk iddiasını çıkardı.