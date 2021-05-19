Can Bonomo baskılara isyan etti: Sizler ırkçısınız çocuklar, bu dünyanın problemi sizlersiniz

Instagram sayfasında SMA hastası bir çocuğun tedavisi için şapkasını açık artırmaya çıkaran şarkıcı Bonomo'nun paylaşımına bir kullanıcı, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarına gönderme yaparak "Keşke Yahudilerin yaptığına bir tepki verseydiniz" şeklinde yorum yaptı.

Bonomo, kullanıcının yaptığı yoruma uzunca bir yanıt verdi.

"Dünyayı Instagram’dan değiştirmeye çalıştığınız için geri kalan hiçbir şeyi takip edemiyorsunuz" diyen Bonomo şöyle devam etti:

"İsrael asıllı biri değilim ben, İspanyol kökenli bir Türk’üm. Bunların hiçbiri beni tanımlayan şeyler değil, ırk ve coğrafyayla kafayı bozmuş mikro insanlar bana hatırlatmadığı sürece, gün içerisinde aklıma dahi gelmiyor. Filistin’de yaşamını yitiren masum insanlar ve çocuklarla ilgili fikirlerimi belirttim. Daha önce de belirtmiştim. Dünyayı Instagram’dan değiştirmeye çalıştığınız için geri kalan hiçbir şeyi takip edemiyorsunuz sanıyorum. Sizler ırkçısınız çocuklar. Bu dünyanın problemi sizlersiniz. Eğitimsiz, cahil ve ırkçı olmanız bu dünyanın en büyük sorunu. Sosyal medya hesaplarında bayrak koyduğunuz zaman elinizden geleni yapmış olduğunuzu varsayıyor ve vicdanınızı rahatlatıyorsunuz. İşin b.ktan kısmı vicdanınız o kadar zayıf ki bu size yeterli geliyor. Bir azınlığı köşeye sıkıştırmakta, ona zorbalık etmekte beis görmüyorsunuz. İnsanlığa biraz değer veriyorsanız gerçek yetişkinler olana, insanı etnik kimliğiyle, denk geldiği coğrafyayla değil, salt insanlığıyla tanıyıp tartmaya başlayana kadar çürük fikirlerinizi kamu nezdinde beyan etmeyin; aksiyon almayın. Bunu 100 sene önce başarabilmiş olsaydık zaten konuşmuyor olurduk bunları şimdi."

"BEN TÜRK'ÜM, YAHUDİLİK BİR DİNDİR"

Can Bonomo, Eurovision'a katıldığı dönem, Musevi kimliği ile ilgili yapılan yorumlara da yanıt verdiği bir programda "Müziğin dili, dini, ırkı yok. Ben Türküm. Yahudi olmak bir dindir. Türkiye'de 36 ayrı etnik kökenden insan yaşıyor. 540 senedir buradayız. Bunun konuyla alakası yok. İsrail ile alakası yok. İspanya'dan 540 yıl önce gelmişiz. Türküm, Türkiye'yi temsil edeceğim" demişti.

Bonomo bir röportajında da "Seni İtalyan sandık, İtalyan mısın?" sorusuna "Hayır. Sefarad Yahudisi'yim. Atalarım 540 yıldan beri Türkiye'deler, Türk sayılırım." yanıtını vermişti.