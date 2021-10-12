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Camdaki Kız yeni bölümünde heyecan dorukta

Kanal D ekranlarının fenomen yapımlarında biri olan ‘Camdaki Kız’ yayınlandığı her hafta adından söz ettiriyor. Camdaki Kız’ın yayınlanan 15.yeni bölümünün fragmanı adeta nefes kesti. Camdaki Kız’ın yeni bölümü ise 14 ekim Perşembe günü.

Magazin 12.10.2021, 13:45 12.10.2021, 13:59
Camdaki Kız yeni bölümünde heyecan dorukta

Kanal D'de ekrana gelen Camdaki Kız'ın 15. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Başrollerini Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi, Nur Sürer, Enis Arıkan, Tamer Levent, Cihangir Ceyhan ve Devrim Yakutoğlu'nun paylaştığı Camdaki Kız'ın yeni bölüm fragmanında, Nalan zor anlar yaşıyor.

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı dizisi Camdaki Kız dizisi 15. yeni bölümüyle 14 Ekim Perşembe seyirci karşısına çıkacak. Camdaki Kız'ın yeni bölümünde Feride, Nalan'ı bu kez çocuk için sıkıştırıyor.

Sedat'ın hayatında işler yolunda gitmemektedir. Hem Cana hem de şirket tarafından zor olayların içinde kalır. Öte yandan Feride odağını bu kez başka tarafa yöneltmiştir.

Camdaki Kız'ın yeni bölüm fragmanında, Nalan zor anlar yaşıyor. Feride, kızı Nalan'ı sopayla dövüyor.

Feride'nin "Benden kurtulmanın yolu anne olman" sözleri ise Nalan'ı gözyaşlarına boğuyor.

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