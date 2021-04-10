Camdaki Kız oyuncuları ve karakterleri kimler?

KANAL D’nin ilgiyle izlenen dizisi Camdaki Kız’ın yayın günü henüz belli olmadı. Camdaki Kız dizisinde aşk hikayelerine de yer verildiği gibi tartışma sahneleri de vardır. Oyuncu kadrosunda hem erkek hem kadın oyuncular dikkat çekmektedir. Camdaki Kız dizisinde birbirinden önemli oyuncular yer almaktadır. Peki ama Camdaki Kız oyuncuları kimdir? İşte Camdaki Kız hangi karakteri kim canlandırıyor? sorularının yanıtları!

Kanal D’nin, yapımcılığını OGM Pictures’ın üstlendiği yeni ve iddialı dizisi Camdaki Kız’ın ekibi ön hazırlıkların ardından sete çıktı. Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı Camdaki Kız dizisinin çekimleri başladı. Ön hazırlık sürecini tamamlayan ekip, geçtiğimiz günlerde kayıta başladı.

“Neden aşık oluruz? Peki kime aşık oluruz? Aşık olduğumuz kişilerde bizi çeken nedir?” Camdaki Kız, bugüne kadar belki de kendimize hiç sormadığımız bu soruları sordurarak izleyenleri bir iç hesaplaşmayla baş başa bırakacak.

Yönetmenliğini Nadim Güç’ün üstlendiği, senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu’nun kaleme aldığı, başrollerini; Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu’nun paylaştığı Camdaki Kız dizisinin yapımcılığını OGM Pictures üstleniyor. Camdaki Kız sürükleyici hikayesiyle izleyici tarafından merak ediliyor. Peki ama Camdaki Kız dizisinin oyuncuları kim?

Peki ama Camdaki Kız dizisinin oyuncuları kim?

Nalan karakterini Burcu Biricik’in canlandırdığı Camdaki Kız’ın oyuncu kadrosunda; Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent ve Tuğrul Tülek yer alıyor.



Camdaki Kız Nalan (Burcu Biricik) kimdir?



Burcu Biricik, 4 Mayıs 1989 yılında Antalya Elmalı’da dünyaya gelmiştir. Burcu Biricik, lisans eğitimini İzmir Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nde tamamlamıştır. Üniversite yıllarında Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nda çalışmaya başlamıştır. İkinin Biri, Yaşlı Hanımın Ziyareti, Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım, Yedi Kocalı Hürmüz gibi çeşitli oyunlarda ve kısa filmlerde rol almıştır.

2006 yılında Antalya’da düzenlenen güzellik yarışmasına katılmış ve Akdeniz Kraliçesi olarak seçilmiştir.

Oyunculuğun yanı sıra 2016 yılında Çok Uzak Fazla Yakın filminin yönetmenliğini yapan Burcu Biricik, 2015 yılında nişanlandığı reklamcı Emre Yetkin ile 30 Temmuz 2016 tarihinde evlendi.

Son olarak Kırmızı Oda’da Boncuk’a hayat veren Burcu Biricik, 1.70 metre boyunda, 53 kilo ve Boğa burcudur.



Camdaki Kız Feyyaz Şerifoğlu kimdir?





Feyyaz Şerifoğlu, 1991'de Rize'de doğmuştur. O Ses Türkiye yarışmasında katılan "Gidene" şarkısıyla dikkatleri çekmeyi başardı. Kırmızı Oda dizinde canlandırdığı Can karakteri ile hayran kitlesini artıran Şerifoğlu, Tekirdağ Çorlu'da Tekstil Mühendisliği mezunudur.

Ajda Pekkan'ın sesi ile dikkatini çekti. Uzun süre Ajda Pekkan'ın vokalistliğini yapan Feyyaz'ın "Gidene" adlı ilk single'ına çektiği klip, YouTube'da 1 milyon izlenme sayısına ulaştı.