Camdaki Kız'da Nalan'ın bekaret testi sahnesine tepki yağdı

Başrollerini Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun oynadığı, Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan Camdaki Kız dizisi, 22 Nisan Perşembe akşamı 3. bölümüyle Kanal D ekranında izleyicisiyle buluştu. Camdaki Kız dizisinde, Hymen muayenesi olarak bilinen bekaret kontrolü sahnesinin ekrana gelmesi olay yarattı.

Burcu Biricik'in canlandırdığı Nalan karakteri annesi Feride tarafından jinekoloğa götürüldü.

Dizide, annesinin isteği üzerine 'bekaret' testine giden Nalan'ın, çocukluğunda da aynı durumu yaşadığı görüldü.

Camdaki Kız'da bu sahneye ise sosyal medyada tepki yağdı.

Kanal D ekranlarında 3. Bölümü ile izleyicinin karşısına çıkan Camdaki Kız dizisi Bir Zamanlar Çukurova, Bir Zamanlar Kıbrıs ve Mucize Doktor gibi iddialı rakiplerini bile geride bırakarak reyting sıralamasında zirveye yerleşti.

Nalan karakterini Burcu Biricik canlandırdığı dizinin oyuncu kadrosunda Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent ve Tuğrul Tülek gibi başarılı isimler rol alıyor.

Senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu’nun kaleme aldığı dizinin yönetmenliğini ise Nadim Güç üstleniyor.