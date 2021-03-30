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Camdaki Kız'da koronavirüs vakası!

Henüz başlamadan yayın tarihi değişen "Camdaki Kız"ın oyuncusu Feyyaz Şerifoğlu korona virüsüne yakalandı. Şerifoğlu'nun test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle setin çekim takvimi değiştirildi.

Magazin 30.03.2021, 15:40
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Camdaki Kız'da koronavirüs vakası!

Gülseren Budayıcıoğlu'nun eserinden uyarlanan "Camdaki Kız" dizisinin başrol oyuncusu Feyyaz Şerifoğlu'nun korona virüsü test sonucu pozitif çıktı. Şerifoğlu, dizide Sedat karakterini canlandıracak.

Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Nadim Güç'ün yönettiği, Seda Altaylı'nın ise kaleme aldığı dizinin başta 1 Nisan Perşembe olarak açıklanan yayın tarihi bir sonraki haftaya alındı. Dizinin yayın tarihindeki değişikliğin sebebinin Şerifoğlu'nun korona virüsüne yakalanması olduğu belirtildi.  

Kanal D'de yayınlanacak olan OGM Pictures yapımı dizinin kadrosunda Burcu Biricik, Devrim Yakut, Feyyez Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul Tülek yer alıyor. 

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