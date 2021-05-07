Camdaki Kız'a damga vuran final sahnesi!

Oyuncu kadrosunda Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Enis Arıkan, Feri Baycu Güler, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul Tülek'in yer aldığı Camdaki Kız dizisi, 6 Mayıs Perşembe akşamı 5. bölümüyle Kanal D ekranında izleyicisiyle buluştu. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan Camdaki Kız'ın son bölümünde Nalan ve Sedat'la ilgili çarpıcı gelişmeler yaşandı.

EVLATLIKTAN REDDETTİ

Nalan, yüzüğü çıkarıp Sedat'a verince Koroğlu Malikanesi iyice karıştı. Rafet, olanlardan Sedat'ı suçladı. Ancak Nalan'ın neden böyle bir şey yaptığına, Rafet başta olmak üzere kimse anlam veremedi.

Sedat'ı sorguya çeken Rafet, sorularına yanıt bulamayınca daha da öfkelendi ve Sedat'ı evlatlıktan reddetti. Sedat ise babasının öfkesine isyan ederek hem bugünün hem de çocukluğunun hesaplaşmasını yaşadı.

SEDAT CANA'YI HAYATINDAN ÇIKARDI

Sedat, babasının evlatlıktan reddetmesiyle büyük bir yıkım yaşadı. Herkesi ve her şeyi arkasında bırakıp Cana ile yeni bir hayat kurmaya karar veren Sedat, Cana'yı ikna etmeye çalıştı. Ancak Cana, böyle bir teklife sıcak bakmadı ve ailesini sevdiğini düzenini bozamayacağını söyledi. Böylece Sedat'a son darbe de Cana'dan geldi.

Olayların acısından çıkamayan genç adam adeta ölümle burun buruna geldi ve karşıdan gelen bir taksiyle çarpıştı. Sedat'ın kaza yaptığını duyan Koroğlu Ailesi soluğu hastanede aldı.

Sedat, son yaşanan olaylardan sonra Cana'dan uzak durması gerektiğini anladı. Nalan'la birlikte olmaya ve onu üzecek bir şey yapmamaya karar verdi. Cana'ya telefonda bu işi bitirdiğini ve artık hayatında olmayacağını söyleyen Sedat kendisine yeni bir sayfa açtı.

SEDAT VE NALAN AŞKLARINI İLAN ETTİ

Sedat, Cana'dan sonra başına gelenlere ve babasından gördüğü şefkate karşılık ikinci bir şans yakaladı. Bu şansından Nalan'la birlikte olarak devam edeceğini düşünen Sedat, Nalan'a yüzüğü tekrar geri verdi. Nalan ve Sedat birlikte olmak için birbirlerine söz verir ve aşklarını herkese ilan etti.