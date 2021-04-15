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Çağla Şıkel ve Emre Altuğ bir arada

Manken Çağla Şıkel, çocukları Uzay ve Kuzey’le birlikte eski eşi Emre Altuğ’un doğum gününü kutladı. Altuğ, sürpriz anları sosyal medya hesabından paylaştı

Magazin 15.04.2021, 13:20 15.04.2021, 13:25
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Çağla Şıkel ve Emre Altuğ bir arada

Emre Altuğ ve Çağla Şıkel, 7 yıllık evliliklerini 2015'te sonlandırmıştı. Bu evlilikten iki çocuğu olan çift, özel günlerde sık sık bir araya geliyor.

Emre Altuğ dün 51. yaşını bastı. Eski eşi Çağla Şıkel, çocukları Uzay ve Kuzey’le ünlü şarkıcıya sürpriz yaptı. Uzay ve Kuzey elinde pastayla babasının yanına gelince Altuğ kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

Sürpriz karşısında çok sevinen Altuğ, oğullarını öperek teşekkür etti. Sürpriz kutlamaya Altığ'un eski eşi Çağla Şıkel de katıldı. Şıkel’in kameraya aldığı o anları Emre Altuğ, Instagram’dan paylaştı.

(Habertürk)

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