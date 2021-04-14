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Çağla Şıkel ringlere döndü

42 yaşındaki Çağla Şıkel, Kick Boks’a merak sarmış ama geçen yıl pandemi nedeniyle yarım bırakmıştı.

Magazin 14.04.2021, 14:57
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Çağla Şıkel ringlere döndü

Manken ve sunucu Çağla Şıkel, oğulları Kuzey’i 2009’da, Uzay’ı 2010’da dünyaya getirmişti. 3 yıl önce çocuklarına özenip Kick Boks’a merak sarmış ama geçen yıl pandemi nedeniyle yarım bırakmıştı.

ÇOCUKLARINA ÖZENDİ

Çağla Şıkel yazın yaklaşması ile yeniden ringlere döndü. Antrenmanlarına hız verdi. Hafta sonunda özel ders almaya başladı.

Bir başka dövüş sporu olan 'Muay Thai' de öğrenen Çağla Şıkel, "Podyum ve ekranlardan sonra en sevdiğim yer, ringler" dedi.

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