Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım ilişki yaşamaya başladı

haberler.com'dan Ecem Altan'ın haberine göre uzun süredir birlikte olan hatta evlilik kararı alan Hadise ile Kaan Yıldırım çifti, geçtiğimiz haftalarda ani bir kararla yollarını ayırdı. Yıldırım'ın ise ayrılık sonrası çıktığı Çeşme tatilinde Çağla Şıkel ile yakınlaştığı ileri sürüldü.

BİRLİKTE EĞLENDİLER

Sosyal medya sayfası Gossippasta'nın aşk iddiasına göre, şimdilerde tatil için Çeşme'de olan Kaan Yıldırım ile Çağla Şıkel, bir mekanda samimi şekilde eğlendi. Çift daha önce de başka bir mekanda bir araya gelmişti.

Çağla Şıkel'in hakkında çıkan aşk iddiasının ardından yakın çevresine "Kaan Yıldırım arkadaşım" dediği konuşuldu.

2 ÇOCUĞU VAR

7 yıl şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ ile evli kalan Çağla Şıkel'in Kuzey ve Uzay adında 2 erkek çocuğu var.