Çağla Şıkel'den Kaan Yıldırım açıklaması: 'Aşk olursa söylerim'

Geçtiğimiz ay Hadise ile ilişkisini noktalayan oyuncu Kaan Yıldırım'ın, manken ve sunucu Çağla Şıkel ile yakınlaştığı ileri sürüldü. İkili, Alaçatı'daki bir mekanda samimi bir şekilde eğlenirken görüldü. Çiftin dün de Urla'da baş başa yemek yediği anlar ortaya çıktı.

"AŞK OLURSA SÖYLERİM"

Magazin gündemine bomba gibi düşen iddia sonrasında Çağla Şıkel, suskunluğunu bozdu. 'Aşk' haberlerini yalanlayan ünlü manken, sosyal medya hesabından kısa ve net bir açıklama yaptı. Şıkel, "Hayatımda biri olursa size söylerim." mesajını paylaştı.

Çağla Şıkel'in adı geçtiğimiz yıl da Aydın Gürhan ile aşk dedikodularına karışmıştı. Emre Altuğ ile evliliğini 5 yıl önce noktalayan Şıkel'in, işletmeci Gürhan ile yeni bir aşka yelken açtığı öne sürülmüştü. Ancak ikili, söylentileri yalanlamıştı.

Öte yandan geçtiğimiz yıl özel hayatıyla ilgili konuşan Şıkel, "Yanınızda birini göremeyecek miyiz?" sorusuna, "Ben de isterim ama şu an tek başıma olmayı ben istedim. İleride yanımda birinin olmasını da ben isteyeceğim." yanıtını vermişti.Ünlü manken ayrıca, "Aşk tabii ki çok güzel bir şey ama bu dakikadan sonra herhangi bir aşk yaşamam. Hoşlandım diye biriyle beraber olamam. Biriyle el ele çıkmak için çok büyük bir aşk yaşamam lazım." şeklinde konuşmuştu.

2008'de dünyaevine giren Emre Altuğ ve Çağla Şıkel ise 2015 yılında boşanmıştı. Kuzey ve Uzay adında iki çocukları olan çift, yollarını ayırdıktan sonra dostluklarını sürdürmeye devam ediyor. Şıkel ile Altuğ, sık sık çocukları için bir araya geliyor.