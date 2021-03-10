Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın'dan ayrılık iddialarına cevap

Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın, ayrılık haberleriyle gündemden düşmüyor. Bir dargın bir barışık ilişki sürdürdüğü iddia edilen gözde çiftin, geçtiğimiz günlerde yine yollarını ayırdığı öne sürüldü.

Kariyer planlaması nedeniyle kendisi gibi güzel oyuncuyla ilişkisini sürekli gözlerden uzak yaşayan ünlü oyuncunun bu ısrarı, iddiaya göre 33 yaşındaki Sarışın'ı bunalttı.

Yeni projeleri olan Çağatay Ulusoy'un "Özel hayatımla gündeme gelmeyeceğim, o yüzden ilişkimiz göz önünde olmasın" ısrarı üzerine güzel oyuncunun evi terk ettiği iddia edildi.

Haklarında sık sık dedikodular çıkan Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın çifti önceki gün bir mekan çıkışında görüntülendi. Ünlü çift, ayrılık iddialarıyla ilgili sorulara "Gülüp geçiyoruz" şeklinde yanıt verdi.

Kaynak: cnnturk.com.tr