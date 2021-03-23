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Çağatay Ulusoy'dan Yeşilçam projesi

Türkiye’nin yerli online video platformu BluTV’nin özel yapımı "Yeşilçam"ın yayın tarihi açıklandı. İzleyici karşısına 22 Nisan’da çıkacak olan Yeşilçam'ın afişi de yayınlandı. Kaynak: BluTV'nin yeni dizisi Yeşilçam'ın yayın tarihi belli oldu

Magazin 23.03.2021, 15:12
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Çağatay Ulusoy'dan Yeşilçam projesi

BluTV, 22 Nisan’da üyelerini yeni özel yapımı "Yeşilçam" ile zaman yolculuğuna çıkararak, onlara 60’lı yılların unutulmaz dönemi Yeşilçam'ı bir kez daha yaşatacak.

Çekimleri geçtiğimiz günlerde tamamlanan dizinin başrolünde Çağatay Ulusoy yer alırken ünlü oyuncuya Afra Saraçoğlu, Selin Şekerci, Güngör Bayrak, Nilüfer Açıkalın, Altan Erkekli, Yetkin Dikinciler, Özgür Çevik, Ayta Sözeri ve Bora Akkaş gibi isimler eşlik ediyor.

Sinemaya tutkuyla bağlı bir yapımcının küllerinden doğma hikâyesini konu alan dizinin senaryosunu Levent Cantek ve Volkan Sümbül kaleme alırken usta yönetmen Çağan Irmak dizinin yönetmen koltuğunda oturuyor.

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