Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’nde İlhan İrem unutulmadı

Büyükçekmece’de bu yıl 23’üncüsü düzenlenen Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Programda cadde boyunca yapılan kortej yürüyüşünün ardından kent meydanında, Yeni Türkü grubunun konseri yer alırken etkinlik vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Konser sırasında yakın zamanda aramızdan ayrılan ünlü sanatçı İlhan İrem unutulmazken, yüzlerce kişinin açtığı telefon fenerleri ile görsel bir şölen oluştu.

Büyükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen 23. Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’nde 64 ülkeden gelen 1500 sanat elçisinin yöresel kostümleri ile yaptığı kortej yürüyüşü ilginç görüntülere sahne oldu. Yürüyüşün ardından Büyükçekmece kent meydanına geçen vatandaşlar, Yeni Türkü grubunun halk konserini dinledi. Konserde yakın zamanda aramızdan ayrılan ünlü sanatçı İlhan İrem unutulmazken, “Anlasana” şarkısı çalınarak, açılan telefon fenerleri ile görsel bir şölen oluştu. Konser sırasında sahneye çıkıp festival hakkında konuşan Hasan Akgün, Yeni Türkü grubuna plaket hediye ederek hatıra fotoğrafı çekildi. 29 Temmuz - 6 Ağustos arası yapılacak olan festivalin ilk konserine ise vatandaşların ilgisi yoğundu.

“Şu anda yapılan festivalleri görmek bizi onurlandırıyor”

Düzenlenen festival hakkında konuşan vatandaşlardan Aydemir Arslan, “Doğma büyüme Büyükçekmeceliyiz. Şu anda yapılan festivalleri görmek bizi onurlandırıyor. Sayın başkanımız sosyal açıdan halkı ile teker teker ilgilenen bir insan. O yüzden çok mutluyuz. Her sene bu festivale katılıyoruz. Bizim için de ayrı bir beklenti ve moral kaynağı oluyor” dedi.

Başka bir vatandaş olan Çağlar Demirezen ise festivali görmek için Başakşehir’den geldiğini belirterek, “Harika bir festival olmuş ve her şeyi düşünmüşler. Büyükçekmece Belediyesi gerçekten iyi bir belediyedir. Kendilerini tebrik ederim. Festivale ilk kez katılıyorum. Başakşehir’den buraya geldim” diye konuştu.

“Bu festivali kendimizi rehabilite etme fırsatı olarak değerlendirelim”

Konser sırasında sahneye çıkarak konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’nin kortej dalgası ve halk konserinde sizlerle birlikte olmaktan mutluyum. Kovid toplumu çok etkiledi. Konsere de ihtiyaç var, şarkıya türküye de, eğlenmeye de ihtiyaç var. Bu festivali kendimizi rehabilite etme fırsatı olarak değerlendirelim” ifadelerini kullandı.